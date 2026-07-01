Concert la sève soukous Brasserie la Vieille Mule Le Poët-Laval
mercredi 29 juillet 2026 · Brasserie la Vieille Mule · Le Poët-Laval
Informations pratiques
Le Poët-Laval
Concert la sève soukous
Brasserie la Vieille Mule 25a chemin des ramières Le Poët-Laval Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Concert a sève soukous , Musique world rock Jazz, ce projet traverse largement la Rumba, soukous Congolaise le bikutsi Camerounais et le highlife Igbo du Nigéria . Buvette & snack
.
Brasserie la Vieille Mule 25a chemin des ramières Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 26 11 62 lavieillemule@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A s%E8ve soukous Concert: World, rock, and jazz music. This project draws heavily on Congolese rumba, soukous, Cameroonian bikutsi, and Nigerian Igbo highlife. Refreshments & snacks
L’événement Concert la sève soukous Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Le Poët-Laval (Drôme)
- PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN Le Poët-Laval 14 juillet 2026
- Barocco-Tango Rue du Châteai Le Poët-Laval 15 juillet 2026
- Journées Musicales de Dieulefit Le Bastidou Le Poët-Laval 16 juillet 2026
- Loto en plein air Le Poët-Laval 16 juillet 2026