Concert la sève soukous Brasserie la Vieille Mule Le Poët-Laval

mercredi 29 juillet 2026 · Brasserie la Vieille Mule · Le Poët-Laval

Informations pratiques

Le Poët-Laval

Concert la sève soukous

Brasserie la Vieille Mule 25a chemin des ramières Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Concert a sève soukous , Musique world rock Jazz, ce projet traverse largement la Rumba, soukous Congolaise le bikutsi Camerounais et le highlife Igbo du Nigéria . Buvette & snack

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Brasserie la Vieille Mule 25a chemin des ramières Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 26 11 62 lavieillemule@gmail.com

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English :

A s%E8ve soukous Concert: World, rock, and jazz music. This project draws heavily on Congolese rumba, soukous, Cameroonian bikutsi, and Nigerian Igbo highlife. Refreshments & snacks

L’événement Concert la sève soukous Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux