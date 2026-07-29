Festival Classic Au Jazz,Jazz Session Centre d’Art Yvon Morin Le Poët-Laval
samedi 8 août 2026 · Centre d'Art Yvon Morin · Le Poët-Laval
Informations pratiques
Le Poët-Laval
Festival Classic Au Jazz,Jazz Session
Centre d’Art Yvon Morin Amphithéatre Le Poët-Laval Drôme
Tarif : – – 10 EUR
jeunes moins de 26 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08 21:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Soirée jazz mêlant vertigineux standards et
ballades originales.
Les inspirations bop fusionnent avec les influences rock
du guitariste Richard Daudé pour ce beau
programme contrasté et coloré.
.
Centre d’Art Yvon Morin Amphithéatre Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95 classicarpa26@orange.fr
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English :
A jazz evening blending dazzling standards and
original ballads.
Bop influences fuse with the rock influences
of guitarist Richard Daudé in this beautiful,
contrasting, and colorful program.
L’événement Festival Classic Au Jazz,Jazz Session Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux