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AGENDA · Le Poët-Laval

Festival Classic Au Jazz,Jazz Session Centre d’Art Yvon Morin Le Poët-Laval

samedi 8 août 2026 · Centre d'Art Yvon Morin · Le Poët-Laval

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Centre d'Art Yvon Morin
Adresse
Amphithéatre
Ville
26160 Le Poët-Laval
Département
Drôme
Tarif
10 jeunes moins de 26 ans

Le Poët-Laval

Festival Classic Au Jazz,Jazz Session

Centre d’Art Yvon Morin Amphithéatre Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – – 10 EUR

jeunes moins de 26 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08 21:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Soirée jazz mêlant vertigineux standards et
ballades originales.
Les inspirations bop fusionnent avec les influences rock
du guitariste Richard Daudé pour ce beau
programme contrasté et coloré.
  .

Centre d’Art Yvon Morin Amphithéatre Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95  classicarpa26@orange.fr

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English :

A jazz evening blending dazzling standards and
original ballads.
Bop influences fuse with the rock influences
of guitarist Richard Daudé in this beautiful,
contrasting, and colorful program.

L’événement Festival Classic Au Jazz,Jazz Session Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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