Festival Petits Pieds dans la Paille Brasserie La Vieille Mule Le Poët-Laval
mardi 4 août 2026 · Brasserie La Vieille Mule · Le Poët-Laval
Informations pratiques
Le Poët-Laval
Festival Petits Pieds dans la Paille
Brasserie La Vieille Mule 25A Chemin des ramières Le Poët-Laval Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Prix juste
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:15:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-04
Le festival c’est
– 2 après-midi en famille
– 4 spectacles clown, magie, marionnettes, cirque
– 1 atelier Artistes en Herbe
– La pêcheuse de bulles
– 1 Entresort magique
– 1 Visite de la brasserie et des plantations de houblon bio.
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Brasserie La Vieille Mule 25A Chemin des ramières Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 95 80 99 contact@tetedanslesetoiles.fr
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English :
The festival features:
– 2 family-friendly afternoons
– 4 shows: clown, magic, puppets, circus
– 1 “Budding Artists” workshop
– The Bubble Fisherwoman
– 1 magical pop-up attraction
– 1 tour of the brewery and the organic hop fields.
L’événement Festival Petits Pieds dans la Paille Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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