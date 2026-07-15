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AGENDA · Le Poët-Laval

Festival Petits Pieds dans la Paille Brasserie La Vieille Mule Le Poët-Laval

mardi 4 août 2026 · Brasserie La Vieille Mule · Le Poët-Laval

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
15:15:00
Lieu
Brasserie La Vieille Mule
Adresse
25A Chemin des ramières
Ville
26160 Le Poët-Laval
Département
Drôme
Tarif
8 8 8 Prix juste

Le Poët-Laval

Festival Petits Pieds dans la Paille

Brasserie La Vieille Mule 25A Chemin des ramières Le Poët-Laval Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Prix juste

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:15:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-04

Le festival c’est
– 2 après-midi en famille
– 4 spectacles clown, magie, marionnettes, cirque
– 1 atelier Artistes en Herbe
– La pêcheuse de bulles
– 1 Entresort magique
– 1 Visite de la brasserie et des plantations de houblon bio.
  .

Brasserie La Vieille Mule 25A Chemin des ramières Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 95 80 99  contact@tetedanslesetoiles.fr

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English :

The festival features:
– 2 family-friendly afternoons
– 4 shows: clown, magic, puppets, circus
– 1 “Budding Artists” workshop
– The Bubble Fisherwoman
– 1 magical pop-up attraction
– 1 tour of the brewery and the organic hop fields.

L’événement Festival Petits Pieds dans la Paille Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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