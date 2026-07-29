Festival Petits Pieds dans la Paille 2026 Brasserie La Vieille Mûle, 25A chemin des Ramières Le Poët-Laval
mardi 4 août 2026 · Brasserie La Vieille Mûle, 25A chemin des Ramières · Le Poët-Laval
Informations pratiques
Le Poët-Laval
Festival Petits Pieds dans la Paille 2026
Brasserie La Vieille Mûle, 25A chemin des Ramières Brasserie La Vieille Mûle Le Poët-Laval Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
tarif accessible
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-05 19:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Petits Pieds dans la Paille, c’est un festival familial proposant 2 après-midis de spectacles à la ferme avec visites, ateliers, buvette/goûter… pour faire pousser nos sensibilités agri-culturelles !
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Brasserie La Vieille Mûle, 25A chemin des Ramières Brasserie La Vieille Mûle Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 95 80 99 contact@tetedanslesetoiles.fr
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English :
Petits Pieds dans la Paille is a family festival featuring two afternoons of farm-based performances, along with tours, workshops, and refreshments to help us develop our appreciation for agriculture!
L’événement Festival Petits Pieds dans la Paille 2026 Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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