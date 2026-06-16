Cabrières

CINÉMA PLEIN AIR MARSUPILAMI

Cabrières Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Projection du film Marsupilami

Projection du film Marsupilami dès 21h30

Petite restauration sur place à partir de 19h30

Proposée par le cinéma Alain Resnais et la mairie de Cabrières. .

Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 03 95

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English :

Screening of the movie Marsupilami

L’événement CINÉMA PLEIN AIR MARSUPILAMI Cabrières a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS