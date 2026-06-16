CINÉMA PLEIN AIR MARSUPILAMI Cabrières
CINÉMA PLEIN AIR MARSUPILAMI Cabrières vendredi 17 juillet 2026.
Cabrières
CINÉMA PLEIN AIR MARSUPILAMI
Cabrières Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Projection du film Marsupilami
Projection du film Marsupilami dès 21h30
Petite restauration sur place à partir de 19h30
Proposée par le cinéma Alain Resnais et la mairie de Cabrières. .
Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 03 95
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English :
Screening of the movie Marsupilami
L’événement CINÉMA PLEIN AIR MARSUPILAMI Cabrières a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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