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CINÉMA PLEIN AIR MARSUPILAMI Cabrières

CINÉMA PLEIN AIR MARSUPILAMI Cabrières vendredi 17 juillet 2026.

Ville : 34800 Cabrières

Département : Hérault

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif : 5 5

Cabrières

CINÉMA PLEIN AIR MARSUPILAMI

Cabrières Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Projection du film Marsupilami
Projection du film Marsupilami dès 21h30
Petite restauration sur place à partir de 19h30
Proposée par le cinéma Alain Resnais et la mairie de Cabrières.   .

Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 03 95 

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English :

Screening of the movie Marsupilami

L’événement CINÉMA PLEIN AIR MARSUPILAMI Cabrières a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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