MA COULEUR D’ÉTÉ Cabrières
MA COULEUR D’ÉTÉ Cabrières mercredi 1 juillet 2026.
Cabrières
MA COULEUR D’ÉTÉ
10 rue de l’Église Cabrières Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Et si l’été avait une couleur ? En lien avec l’exposition Le Pouvoir des Couleurs, choisissez la teinte qui évoque le mieux votre été et laissez libre cours à votre imagination. Jaune éclatant, bleu profond, vert jardin ou rouge pastèque… Chaque couleur peut raconter une sensation, un souvenir ou une émotion. Un moment créatif pour accueillir l’été !
Et si l’été avait une couleur ? En lien avec l’exposition Le Pouvoir des Couleurs, choisissez la teinte qui évoque le mieux votre été et laissez libre cours à votre imagination. Jaune éclatant, bleu profond, vert jardin ou rouge pastèque… Chaque couleur peut raconter une sensation, un souvenir ou une émotion. Un moment créatif pour accueillir l’été !
Tout public
Gratuit, sur inscription .
10 rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr
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English :
What if summer had a color? In conjunction with the Power of Color exhibition, choose the hue that best evokes your summer and let your imagination run wild. Bright yellow, deep blue, garden green or watermelon red? Each color can tell the story of a feeling, a memory or an emotion. A creative moment to welcome summer!
L’événement MA COULEUR D’ÉTÉ Cabrières a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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