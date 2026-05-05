Cabrières

MA COULEUR D’ÉTÉ

10 rue de l’Église Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Et si l’été avait une couleur ? En lien avec l’exposition Le Pouvoir des Couleurs, choisissez la teinte qui évoque le mieux votre été et laissez libre cours à votre imagination. Jaune éclatant, bleu profond, vert jardin ou rouge pastèque… Chaque couleur peut raconter une sensation, un souvenir ou une émotion. Un moment créatif pour accueillir l’été !

Et si l’été avait une couleur ? En lien avec l’exposition Le Pouvoir des Couleurs, choisissez la teinte qui évoque le mieux votre été et laissez libre cours à votre imagination. Jaune éclatant, bleu profond, vert jardin ou rouge pastèque… Chaque couleur peut raconter une sensation, un souvenir ou une émotion. Un moment créatif pour accueillir l’été !

Tout public

Gratuit, sur inscription .

10 rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr

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English :

What if summer had a color? In conjunction with the Power of Color exhibition, choose the hue that best evokes your summer and let your imagination run wild. Bright yellow, deep blue, garden green or watermelon red? Each color can tell the story of a feeling, a memory or an emotion. A creative moment to welcome summer!

L’événement MA COULEUR D’ÉTÉ Cabrières a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU CLERMONTAIS