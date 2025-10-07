Cabrières

RENCONTRES DU TERROIR LE MAS JULOU

32 route de Clermont Cabrières Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Partez à la rencontre d’un jeune couple de viticulteurs passionnés, qui a repris et diversifié une exploitation familiale. Baladez-vous dans les vignes de l’AOP Languedoc-Cabrières, au cœur des schistes, et admirez le Pic de Vissou, qui domine le village de Cabrières, reconnu pour la qualité de son vignoble. Un rendez-vous entre histoire et dégustation !

Partez à la rencontre d’un jeune couple de viticulteurs passionnés, qui a repris et diversifié une exploitation familiale. Baladez-vous dans les vignes de l’AOP Languedoc-Cabrières, au coeur des schistes, et admirez le Pic de Vissou, qui domine le village de Cabrières, reconnu pour la qualité de son vignoble. Un rendez-vous entre histoire et dégustation ! .

32 route de Clermont Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86 tourisme@cc-clermontais.fr

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English : RENCONTRES DU TERROIR LE MAS JULOU

Meet a young couple of passionate winegrowers, who have taken over and diversified a family business. Stroll through the vineyards of the Languedoc-Cabrières PDO, in the heart of the schist, and admire the Pic de Vissou, overlooking the village of Cabrières, renowned for the quality of its vineyards. An encounter between history and wine tasting!

L’événement RENCONTRES DU TERROIR LE MAS JULOU Cabrières a été mis à jour le 2026-04-10 par 34 OT DU CLERMONTAIS