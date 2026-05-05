PARTIR EN LIVRE: L’AUTRE CÔTÉ DE LA MONTAGNE Cabrières
PARTIR EN LIVRE: L’AUTRE CÔTÉ DE LA MONTAGNE Cabrières vendredi 10 juillet 2026.
Cabrières
PARTIR EN LIVRE: L’AUTRE CÔTÉ DE LA MONTAGNE
10 rue de l’Église Cabrières Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
À partir de la découverte de l’album L’Autre Côté de la Montagne, l’autrice et illustratrice Géraldine Alibeu propose une petite forme scénique, autre façon d’entrer dans le livre.
Cette lecture dessinée musicale se joue en collaboration avec d’autres artistes, un lecteur et un musicien professionnels, s’adaptant aux lieux et aux participants. Le dessin en papiers découpés est réalisé en direct.
À partir de la découverte de l’album L’Autre Côté de la Montagne, l’autrice et illustratrice Géraldine Alibeu propose une petite forme scénique, autre façon d’entrer dans le livre.
Cette lecture dessinée musicale se joue en collaboration avec d’autres artistes, un lecteur (Abdelkarim Douima) et un musicien (Samuel Covel) professionnels, s’adaptant aux lieux et
aux participants. Le dessin en papiers découpés est réalisé en direct, sous forme de grande fresque murale.
Cette année encore, les bibliothécaires du Réseau ont souhaité organiser un temps fort de clôture de Partir en Livre, destiné aux participants des ateliers et ouvert à un public plus large
et intergénérationnel.
À partir de 5 ans
Gratuit, sur inscription .
10 rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr
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English :
Based on the discovery of the album L’Autre Côté de la Montagne, author and illustrator Géraldine Alibeu proposes a short stage form, another way of entering the book.
This musical comic reading is performed in collaboration with other artists, a professional reader and a musician, adapting to the venue and the participants. The paper cut-outs are drawn live.
L’événement PARTIR EN LIVRE: L’AUTRE CÔTÉ DE LA MONTAGNE Cabrières a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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