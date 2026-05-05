Cabrières

PARTIR EN LIVRE: L’AUTRE CÔTÉ DE LA MONTAGNE

10 rue de l’Église Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

À partir de la découverte de l’album L’Autre Côté de la Montagne, l’autrice et illustratrice Géraldine Alibeu propose une petite forme scénique, autre façon d’entrer dans le livre.

Cette lecture dessinée musicale se joue en collaboration avec d’autres artistes, un lecteur et un musicien professionnels, s’adaptant aux lieux et aux participants. Le dessin en papiers découpés est réalisé en direct.

À partir de la découverte de l’album L’Autre Côté de la Montagne, l’autrice et illustratrice Géraldine Alibeu propose une petite forme scénique, autre façon d’entrer dans le livre.

Cette lecture dessinée musicale se joue en collaboration avec d’autres artistes, un lecteur (Abdelkarim Douima) et un musicien (Samuel Covel) professionnels, s’adaptant aux lieux et

aux participants. Le dessin en papiers découpés est réalisé en direct, sous forme de grande fresque murale.

Cette année encore, les bibliothécaires du Réseau ont souhaité organiser un temps fort de clôture de Partir en Livre, destiné aux participants des ateliers et ouvert à un public plus large

et intergénérationnel.

À partir de 5 ans

Gratuit, sur inscription .

10 rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr

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English :

Based on the discovery of the album L’Autre Côté de la Montagne, author and illustrator Géraldine Alibeu proposes a short stage form, another way of entering the book.

This musical comic reading is performed in collaboration with other artists, a professional reader and a musician, adapting to the venue and the participants. The paper cut-outs are drawn live.

L’événement PARTIR EN LIVRE: L’AUTRE CÔTÉ DE LA MONTAGNE Cabrières a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 OT DU CLERMONTAIS