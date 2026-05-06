Cinéma Pour le Meilleur Saint-Affrique
Cinéma Pour le Meilleur Saint-Affrique mercredi 6 mai 2026.
Saint-Affrique
Cinéma Pour le Meilleur
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-06
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11
L’incroyable histoire d’amour entre Philippe Croizon, un homme privé de ses quatre membres et de Suzana, une femme qui va lui redonner l’énergie et la possibilité d’avoir encore des rêves, dont celui de traverser la Manche à la nage.
22 avril 2026 en salle | 1h 47min | Comédie dramatique
De Marie-Castille Mention-Schaar
| Par Marie-Castille Mention-Schaar, Christian Sonderegger
Avec Pierre Rabine, Lilly-Fleur Pointeaux, Sandrine Bonnaire .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
The incredible love story of Philippe Croizon, a man deprived of his four limbs, and Suzana, a woman who will give him the energy and the possibility of still having dreams, including that of swimming the English Channel.
L’événement Cinéma Pour le Meilleur Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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