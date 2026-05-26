Cinéma Quand j’étais petit.e Bischwiller
Cinéma Quand j’étais petit.e Bischwiller mardi 16 juin 2026.
Bischwiller
Cinéma Quand j’étais petit.e
31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-16 14:00:00
fin : 2026-06-16 15:30:00
Date(s) :
2026-06-16
Séance ciné-krenzel
À travers les questions d’enfants, ce documentaire nous transporte dans un autre monde, une autre vie celle de nos aînés ! Avec humour et tendresse, leurs confidences sont autant de trésors que la réalisatrice de Lucie, après moi le déluge est allée glaner durant dix années au fil des rencontres. .
31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
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English :
L’événement Cinéma Quand j’étais petit.e Bischwiller a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison de la Culture de Bischwiller
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