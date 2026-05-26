Bischwiller

Cinéma Quand j’étais petit.e

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-16 14:00:00

fin : 2026-06-16 15:30:00

Date(s) :

2026-06-16

Séance ciné-krenzel

À travers les questions d’enfants, ce documentaire nous transporte dans un autre monde, une autre vie celle de nos aînés ! Avec humour et tendresse, leurs confidences sont autant de trésors que la réalisatrice de Lucie, après moi le déluge est allée glaner durant dix années au fil des rencontres. .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

L’événement Cinéma Quand j’étais petit.e Bischwiller a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison de la Culture de Bischwiller