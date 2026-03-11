Cinéma Recyculture Cinéma Le Commyne Argentonnay

Cinéma Recyculture

Cinéma Le Commyne 3 Rue de la Frerie Argentonnay Deux-Sèvres

Projection du film Recyculture en présence du réalisateur A. Devroute et des acteurs du projet.

Sur réservation au 05.49.65.22.53. .

Cinéma Le Commyne 3 Rue de la Frerie Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53 accueil.lacolporteuse@gmail.com

