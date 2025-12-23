Lecture pour les touts-petits, Bibliothèque Argentonnay
Lecture pour les touts-petits, Bibliothèque Argentonnay mardi 28 avril 2026.
Lecture pour les touts-petits
Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2026-04-28 10:30:00
fin : 2026-06-16 11:15:00
2026-04-28 2026-06-16
Un bain de lecture, de comptines, d’échanges… Pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
Séance intergénérationnelle, le 16/06 en partenariat avec l’EHPAD Le Lac.
Sur réservation. .
Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 75 46 bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr
