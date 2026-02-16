Sortie nature Canoë et oiseaux, vallée de l’Argenton Argentonnay
Base de plein air Détours dans l’eau Argentonnay Deux-Sèvres
Découverte de la Vallée de l’Argenton, site Natura 2000, en canoë. Pour moyens et grands, cette aventure vous invite à une écoute attentive et à l’observation des oiseaux.
Sur inscription, à partir de 12 ans. .
Base de plein air Détours dans l’eau Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine detoursdansleau79@gmail.com
