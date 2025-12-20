Concert Duo Sempiterne MOUTIERS-SOUS-ARGENTON Argentonnay

Concert Duo Sempiterne

MOUTIERS-SOUS-ARGENTON Eglise Argentonnay Deux-Sèvres

Alliance atypique de l’orgue et de la veuze, instrument de la famille des cornemuses, le Duo Sempiterne

met en lumière des compositrices du monde entier en revisitant un répertoire presque oublié, du Moyen-Âge à la période romantique en passant par l’époque baroque et en interprétant une de leur création sur des thèmes féminins.

Parce qu’il leur tient à cœur de transmettre ces musiques anciennes, les arrangements de Jonathan et David mettent en valeur les capacités techniques des deux instruments tout en explorant au maximum l’acoustique du lieu, par un jeu de placement et de mouvements.

Sur réservation auprès du Conservatoire.

MOUTIERS-SOUS-ARGENTON Eglise Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr

