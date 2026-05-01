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Championnat de France de Drift FFSA LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Argentonnay

Championnat de France de Drift FFSA LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Argentonnay

Championnat de France de Drift FFSA LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Argentonnay samedi 23 mai 2026.

Lieu : LE BREUIL-SOUS-ARGENTON

Adresse : Circuit du Val d'Argenton

Ville : 79150 Argentonnay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Argentonnay

Championnat de France de Drift FFSA

LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Circuit du Val d’Argenton Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

Manche 3 du Championnat de France de Drift FFSA, avec un format inédit en double nocturne, qui se déroulera les samedi 23 et dimanche 24 mai 2026 sur le Circuit du Val d’Argenton, au Breuil-sous-Argenton.
Cette étape du championnat réunira les meilleurs pilotes français et internationaux sur un circuit emblématique, reconnu pour son tracé technique et spectaculaire, offrant des confrontations très rapprochées et un excellent point de vue pour le public.
Au programme de ce week-end
Compétitions de drift (qualifications et battles)
Accès paddock pour découvrir les équipes et les véhicules
Animations, restauration et ambiance immersive tout au long de l’événement.   .

LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Circuit du Val d’Argenton Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 31 30 14 

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English :

L’événement Championnat de France de Drift FFSA Argentonnay a été mis à jour le 2026-05-02 par ADT 79

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