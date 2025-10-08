Paysage sonore À l’écoute du vivant Argentonnay

Paysage sonore À l’écoute du vivant

Passerelle d’Auzay Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

2026-05-06

Dans le cadre de leur résidence au long cours dans le bocage bressuirais, Barbara Métais-Chastanier et Marc Pichelin invitent Marc Namblard, remarquable audio naturaliste et artiste sonore, pour nous faire entendre des sons captés au plus près de la rivière… et ainsi composer un paysage sonore amplifié et extrêmement vivant.

À partir de 12 ans. .

Passerelle d’Auzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

