Venez vous égarer dans un petit coin de paradis, Jardin de Cistus, Argentonnay

Venez vous égarer dans un petit coin de paradis 5 – 7 juin Jardin de Cistus Deux-Sèvres

25 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Partez à la découverte d’une succession d’ambiances végétales, en compagnie du jardinier.

Jardin de Cistus Le Gd Grenouillon Coudre (La Coudre), 79150 Argentonnay, France Argentonnay 79150 La Coudre Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549806712 [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 80 67 12 »}, {« type »: « email », « value »: « saphir.cistus@orange.fr »}] Créé en 1996 par Michel Chauveau et Dominique Éthioux, ce jardin est à l’origine une prairie à vaches en bordure de la rivière Argenton. Le sol acide et sec et les nombreux rochers qui l’émaillent, dictent aux propriétaires, humbles autodidactes, les conditions de son embellissement. Pour relever ce défi, ils s’inspirent d’autres jardiniers et apprennent à respecter et valoriser chaque plante qui vient s’installer dans ce site ingrat. Ils optent pour des espèces rares, des variétés exceptionnelles ou inédites offrant le maximum d’intérêt tant par leur feuillage, leur floraison, leur fructification, leur port attrayant, ou encore leur écorce

que l’on remarque particulièrement en hiver. Peu à peu, le champ se transforme : les allées, tonnelles, bancs et statues dessinent des ambiances différentes, pétillantes de couleurs et de diversité. Le terrain légèrement pentu, entièrement planté, s’enroule autour de l’habitation en pierre, pour se terminer dans un espace structuré et taillé, d’inspiration japonisante. Guidés par leur inspiration, ces néophytes ont créé un paradis bruissant de vie et d’espièglerie.

Partez à la découverte d’une succession d’ambiances végétales, en compagnie du jardinier.

© DRAC Stéphanie Bérusseau