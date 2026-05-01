Portes ouvertes au Jardin de la Tournerie et à l’Atelier Poterie C’DECO’LOMBINS Jardin de la Tournerie Argentonnay
Portes ouvertes au Jardin de la Tournerie et à l’Atelier Poterie C’DECO’LOMBINS Jardin de la Tournerie Argentonnay vendredi 8 mai 2026.
Argentonnay
Portes ouvertes au Jardin de la Tournerie et à l’Atelier Poterie C’DECO’LOMBINS
Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Le Jardin de la Tournerie et l’Atelier Poterie C’DECO’LOMBINS ouvrent leurs portes ensemble.
Visite libre des jardins à thème, découverte de l’atelier poterie.
Venez vous balader, vous inspirer et partager un moment entre Nature et Création. .
Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 34 44 59 tournerie79@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes ouvertes au Jardin de la Tournerie et à l’Atelier Poterie C’DECO’LOMBINS
L’événement Portes ouvertes au Jardin de la Tournerie et à l’Atelier Poterie C’DECO’LOMBINS Argentonnay a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Argentonnay (Deux-Sèvres)
- Paysage sonore À l’écoute du vivant Argentonnay 6 mai 2026
- Permaculture au Jardin des Cabanes, Jardin des cabanes Argentonnay 9 mai 2026
- Venez vous égarer dans un petit coin de paradis, Jardin de Cistus, Argentonnay 5 juin 2026
- Concert Duo Sempiterne MOUTIERS-SOUS-ARGENTON Argentonnay 7 juin 2026
- Permaculture au Jardin des Cabanes, Jardin des cabanes Argentonnay 13 juin 2026