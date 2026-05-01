Portes ouvertes au Jardin de la Tournerie et à l’Atelier Poterie C’DECO’LOMBINS Jardin de la Tournerie Argentonnay

Argentonnay

Portes ouvertes au Jardin de la Tournerie et à l’Atelier Poterie C’DECO’LOMBINS

Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le Jardin de la Tournerie et l’Atelier Poterie C’DECO’LOMBINS ouvrent leurs portes ensemble.

Visite libre des jardins à thème, découverte de l’atelier poterie.

Venez vous balader, vous inspirer et partager un moment entre Nature et Création. .

Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 34 44 59 tournerie79@gmail.com

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English : Portes ouvertes au Jardin de la Tournerie et à l’Atelier Poterie C’DECO’LOMBINS

L’événement Portes ouvertes au Jardin de la Tournerie et à l’Atelier Poterie C’DECO’LOMBINS Argentonnay a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Bocage Bressuirais