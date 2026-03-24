Jardin médiéval au Jardin de la Tournerie Jardin de la Tournerie Argentonnay

Jardin médiéval au Jardin de la Tournerie

Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Le Jardin de la Tournerie s’habille aux couleurs du Moyen Âge le temps d’un week-end festif.

De nombreux artisans s’installent dans le jardin pour faire découvrir leurs savoir-faire et partager leur passion au public: poterie, cuir, bois, forge…

Au fil des allées, les visiteurs pourront rencontrer différents métiers d’art, assister à des démonstrations artisanales et profiter d’animations dans une atmosphère conviviale inspirée de l’univers médiéval.

Un concert aura lieu le samedi soir pour prolonger la journée dans une ambiance musicale ( gratuit moins de 12 ans , réduit 5 €, adulte 10 € ).

Le public pourra également découvrir les jardins à thème et flâner librement dans cet espace de nature et de patrimoine.

Restauration et buvette sur place. .

Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 34 44 59 tournerie79@gmail.com

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English : Jardin médiéval au Jardin de la Tournerie

L’événement Jardin médiéval au Jardin de la Tournerie Argentonnay a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Bocage Bressuirais