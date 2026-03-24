Jardin médiéval au Jardin de la Tournerie Jardin de la Tournerie Argentonnay
Jardin médiéval au Jardin de la Tournerie Jardin de la Tournerie Argentonnay samedi 13 juin 2026.
Jardin médiéval au Jardin de la Tournerie
Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Le Jardin de la Tournerie s’habille aux couleurs du Moyen Âge le temps d’un week-end festif.
De nombreux artisans s’installent dans le jardin pour faire découvrir leurs savoir-faire et partager leur passion au public: poterie, cuir, bois, forge…
Au fil des allées, les visiteurs pourront rencontrer différents métiers d’art, assister à des démonstrations artisanales et profiter d’animations dans une atmosphère conviviale inspirée de l’univers médiéval.
Un concert aura lieu le samedi soir pour prolonger la journée dans une ambiance musicale ( gratuit moins de 12 ans , réduit 5 €, adulte 10 € ).
Le public pourra également découvrir les jardins à thème et flâner librement dans cet espace de nature et de patrimoine.
Restauration et buvette sur place. .
Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 34 44 59 tournerie79@gmail.com
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English : Jardin médiéval au Jardin de la Tournerie
L’événement Jardin médiéval au Jardin de la Tournerie Argentonnay a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Bocage Bressuirais