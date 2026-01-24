Circuit du Val d’Argenton 24 H Endu Race Lieu-dit La Folie Argentonnay

Circuit du Val d’Argenton 24 H Endu Race

Lieu-dit La Folie Karting du Val d’ Argenton Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Le Circuit du Val d’Argenton fête ses 30 ans comme il se doit avec une course d’exception la 24h Endu Race, 24 heures d’endurance et de stratégie.

Au programme Essais qualificatifs, hyperpôle et course.

Il ne vous reste plus qu’à former vos équipes, la course est déclarée SWS. .

Lieu-dit La Folie Karting du Val d’ Argenton Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 28 11 contact@pks-loisirs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circuit du Val d’Argenton 24 H Endu Race

L’événement Circuit du Val d’Argenton 24 H Endu Race Argentonnay a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Bocage Bressuirais