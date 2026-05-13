Atelier Les plantes, héroïnes du quotidien Bibliothèque Argentonnay

Argentonnay

Atelier Les plantes, héroïnes du quotidien

Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Un atelier créatif pour découvrir l’art du cyanotype et révéler les beautés insoupçonnées du monde végétal ! Laissez

vous guider pas à pas et repartez avec votre marque-page ou un joli livret à partir de votre plante préférée. Des livres sur le thème seront également empruntables pour poursuivre la découverte.

Tout public, sur réservation. .

Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 75 46 bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Les plantes, héroïnes du quotidien

L’événement Atelier Les plantes, héroïnes du quotidien Argentonnay a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Bocage Bressuirais