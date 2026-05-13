Atelier Les plantes, héroïnes du quotidien Bibliothèque Argentonnay
Atelier Les plantes, héroïnes du quotidien Bibliothèque Argentonnay mercredi 1 juillet 2026.
Argentonnay
Atelier Les plantes, héroïnes du quotidien
Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-01 17:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Un atelier créatif pour découvrir l’art du cyanotype et révéler les beautés insoupçonnées du monde végétal ! Laissez
vous guider pas à pas et repartez avec votre marque-page ou un joli livret à partir de votre plante préférée. Des livres sur le thème seront également empruntables pour poursuivre la découverte.
Tout public, sur réservation. .
Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 75 46 bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr
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English : Atelier Les plantes, héroïnes du quotidien
L’événement Atelier Les plantes, héroïnes du quotidien Argentonnay a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Bocage Bressuirais
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