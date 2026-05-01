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Randonnée de l’ARB Le Grand Saule Argentonnay

Randonnée de l’ARB Le Grand Saule Argentonnay

Randonnée de l’ARB Le Grand Saule Argentonnay dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Le Grand Saule

Adresse : LA COUDRE

Ville : 79150 Argentonnay

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Argentonnay

Randonnée de l’ARB

Le Grand Saule LA COUDRE Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Venez profiter d’une journée nature au Grand Saule à la découverte du bocage, chemins de randonnées et lieux privés ouverts uniquement pour cette journée.
– Circuit cavaliers et cyclistes 28 kms
– Randonnée pédestre 16 kms
Suivie d’une soirée ouverte à tous, dégustation de fouées à partir de 19h30.   .

Le Grand Saule LA COUDRE Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 66 22 62  arb.lacoudre@gmail.com

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English : Randonnée de l’ARB

L’événement Randonnée de l’ARB Argentonnay a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Bocage Bressuirais

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