Randonnée Un petit pas pour le syndrome Prader-Willi Salle des fêtes Argentonnay
Randonnée Un petit pas pour le syndrome Prader-Willi Salle des fêtes Argentonnay dimanche 7 juin 2026.
Argentonnay
Randonnée Un petit pas pour le syndrome Prader-Willi
Salle des fêtes LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Un petit pas pour le syndrome Prader-Willi.
Le circuit de 8 km va permettre aux randonneurs de découvrir la vallée de l’Argenton avec l’encaissement de ses cours d’eau et ses passages à gué.
Deux circuits seront possibles un de 3 km (accessible PMR) et l’autre de 8 km. Chaque randonneur donnera la somme de son choix au début de la marche. Pour tout don supérieur à 20 €, il est possible de bénéficier d’un reçu fiscal. Repas: apéritif, jambon braisé, pommes de terre grenaille, tartelette: 8,50 €, réservation avant le 27/05/26. Tous les bénéfices seront versés à l’Association Prader-Willi. .
Salle des fêtes LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 03 60 87
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English : Randonnée Un petit pas pour le syndrome Prader-Willi
L’événement Randonnée Un petit pas pour le syndrome Prader-Willi Argentonnay a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Bocage Bressuirais
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