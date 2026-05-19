Randonnée Un petit pas pour le syndrome Prader-Willi Salle des fêtes Argentonnay

Argentonnay

Randonnée Un petit pas pour le syndrome Prader-Willi

Salle des fêtes LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Un petit pas pour le syndrome Prader-Willi.

Le circuit de 8 km va permettre aux randonneurs de découvrir la vallée de l’Argenton avec l’encaissement de ses cours d’eau et ses passages à gué.

Deux circuits seront possibles un de 3 km (accessible PMR) et l’autre de 8 km. Chaque randonneur donnera la somme de son choix au début de la marche. Pour tout don supérieur à 20 €, il est possible de bénéficier d’un reçu fiscal. Repas: apéritif, jambon braisé, pommes de terre grenaille, tartelette: 8,50 €, réservation avant le 27/05/26. Tous les bénéfices seront versés à l’Association Prader-Willi. .

Salle des fêtes LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 03 60 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée Un petit pas pour le syndrome Prader-Willi

L’événement Randonnée Un petit pas pour le syndrome Prader-Willi Argentonnay a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Bocage Bressuirais