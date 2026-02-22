Sortie nature Nuit de la chauve-souris en canoë Argentonnay
Sortie nature Nuit de la chauve-souris en canoë
Lieu de départ donné à l’inscription Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Sortie pour petits et grands à la tombée de la nuit en canoë, à la découverte des chauves-souris du site Natura 2000 de la Vallée de l’Argenton. Venez écouter le réveil de la vie nocturne. Prévoir une tenue adaptée et une lampe frontale (si possible). Sur inscription. .
Lieu de départ donné à l’inscription Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 31 06 detoursdansleau79@gmail.com
English : Sortie nature Nuit de la chauve-souris en canoë
