Sortie nature Nuit de la chauve-souris en canoë

Argentonnay Deux-Sèvres

2026-07-03

fin : 2026-07-03

2026-07-03

Sortie pour petits et grands à la tombée de la nuit en canoë, à la découverte des chauves-souris du site Natura 2000 de la Vallée de l’Argenton. Venez écouter le réveil de la vie nocturne. Prévoir une tenue adaptée et une lampe frontale (si possible). Sur inscription. .

+33 6 75 87 31 06 detoursdansleau79@gmail.com

