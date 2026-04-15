Marche gourmande Salle des fêtes Argentonnay

Argentonnay

Marche gourmande

Salle des fêtes LA CHAPELLE GAUDIN Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Randonnée gourmande organisée par le comité des fêtes de la Chapelle Gaudin.

Départ à 9 h 30 pour la randonnée de 6 ou12 kms.

Repas avec côtes grillées et frites.

Repas sur inscription avant le 23/04/26. .

Salle des fêtes LA CHAPELLE GAUDIN Argentonnay 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 32 10 75 comitedesfetes.lachapellegaudin@gmail.com

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English : Marche gourmande

L’événement Marche gourmande Argentonnay a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Bocage Bressuirais