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Marche gourmande Salle des fêtes Argentonnay

Marche gourmande Salle des fêtes Argentonnay

Marche gourmande Salle des fêtes Argentonnay vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : LA CHAPELLE GAUDIN

Ville : 79300 Argentonnay

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 16 16

Argentonnay

Marche gourmande

Salle des fêtes LA CHAPELLE GAUDIN Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:30:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Randonnée gourmande organisée par le comité des fêtes de la Chapelle Gaudin.
Départ à 9 h 30 pour la randonnée de 6 ou12 kms.
Repas avec côtes grillées et frites.
Repas sur inscription avant le 23/04/26.   .

Salle des fêtes LA CHAPELLE GAUDIN Argentonnay 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 32 10 75  comitedesfetes.lachapellegaudin@gmail.com

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English : Marche gourmande

L’événement Marche gourmande Argentonnay a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Bocage Bressuirais

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