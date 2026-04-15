Marche gourmande Salle des fêtes Argentonnay
Marche gourmande Salle des fêtes Argentonnay vendredi 1 mai 2026.
Argentonnay
Marche gourmande
Salle des fêtes LA CHAPELLE GAUDIN Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Randonnée gourmande organisée par le comité des fêtes de la Chapelle Gaudin.
Départ à 9 h 30 pour la randonnée de 6 ou12 kms.
Repas avec côtes grillées et frites.
Repas sur inscription avant le 23/04/26. .
Salle des fêtes LA CHAPELLE GAUDIN Argentonnay 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 32 10 75 comitedesfetes.lachapellegaudin@gmail.com
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English : Marche gourmande
L’événement Marche gourmande Argentonnay a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Bocage Bressuirais
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