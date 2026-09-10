Cinéma Rencontres avec Nurith Aviv Cinéma Le Klub Metz

Informations pratiques

Metz

Cinéma Rencontres avec Nurith Aviv

Cinéma Le Klub 5 rue Fabert Metz Moselle

Tarif : – – EUR

9.7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-10-13 20:30:00

fin : 2026-10-14 22:00:00

Date(s) :

2026-10-13

Voir programmation sur le site du Klub

Partenariats Forum IRTS de Lorraine Cinéma Le Klub CinéArtTout public

9.7 .

Cinéma Le Klub 5 rue Fabert Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 69 29 20

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English :

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L’événement Cinéma Rencontres avec Nurith Aviv Metz a été mis à jour le 2026-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ