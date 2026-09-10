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Cinéma Rencontres avec Nurith Aviv Cinéma Le Klub Metz

mardi 13 octobre 2026 · Cinéma Le Klub · Metz

Cinéma Rencontres avec Nurith Aviv Cinéma Le Klub Metz

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cinéma Le Klub
Adresse
5 rue Fabert
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
9.7 Tarif de base plein tarif

Metz

Cinéma Rencontres avec Nurith Aviv

Cinéma Le Klub 5 rue Fabert Metz Moselle

Tarif : – – EUR
9.7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-10-13 20:30:00
fin : 2026-10-14 22:00:00

Date(s) :
2026-10-13

Voir programmation sur le site du Klub

Partenariats Forum IRTS de Lorraine Cinéma Le Klub CinéArtTout public
9.7  .

Cinéma Le Klub 5 rue Fabert Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 69 29 20 

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English :

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L’événement Cinéma Rencontres avec Nurith Aviv Metz a été mis à jour le 2026-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ

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