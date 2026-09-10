Cinéma Rencontres avec Nurith Aviv Cinéma Le Klub Metz
mardi 13 octobre 2026 · Cinéma Le Klub · Metz
Informations pratiques
Metz
Cinéma Rencontres avec Nurith Aviv
Cinéma Le Klub 5 rue Fabert Metz Moselle
Tarif : – – EUR
9.7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-10-13 20:30:00
fin : 2026-10-14 22:00:00
Date(s) :
2026-10-13
Voir programmation sur le site du Klub
Partenariats Forum IRTS de Lorraine Cinéma Le Klub CinéArtTout public
9.7 .
Cinéma Le Klub 5 rue Fabert Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 69 29 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
See the schedule on the Klub website
Partners: Forum IRTS de Lorraine Cin%E9ma Le Klub Cin%E9Art
L’événement Cinéma Rencontres avec Nurith Aviv Metz a été mis à jour le 2026-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ
À voir aussi à Metz (Moselle)
- Concert d’ouverture de saison L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz 10 septembre 2026
- Spectacle Nuit d’ivresse La Comédie de Metz Metz 10 septembre 2026
- Festival Les Terres de Jim Quartier Magny Metz 11 septembre 2026
- Les Chambres d’agriculture aux Terres de Jim 2026, Magny, Metz (57), Metz 11 septembre 2026
- Exposition Degrés Est Aurélie Jouanen FRAC Lorraine Metz 11 septembre 2026