Cinéma Romeria en VO Saint-Affrique
Cinéma Romeria en VO Saint-Affrique dimanche 10 mai 2026.
Saint-Affrique
Cinéma Romeria en VO
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-10
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-10 2026-05-11
Afin d’obtenir un document d’état civil pour ses études supérieures, Marina, adoptée depuis l’enfance, doit renouer avec une partie de sa véritable famille.
Guidée par le journal intime de sa mère qui ne l’a jamais quittée, elle se rend sur la côte atlantique et rencontre tout un pan de sa famille paternelle qu’elle ne connait pas. L’arrivée de Marina va faire ressurgir le passé. En ravivant le souvenir de ses parents, elle va découvrir les secrets de cette famille, les non-dits et les hontes…
8 avril 2026 en salle | 1h 55min | Drame
De Carla Simón| Par Carla Simón
Avec Llúcia Garcia, Mitch, Tristán Ulloa .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
In order to obtain a civil status document for her university studies, Marina, adopted as a child, must reconnect with part of her real family.
L’événement Cinéma Romeria en VO Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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