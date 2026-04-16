Champdeniers

Cinéma Rural

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Séance cinéma documentaire tout public d’Edouard Bergeron organisée par le CSC les Unis vers en Val de Gâtine à 20h30. .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27

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English : Cinéma Rural

L’événement Cinéma Rural Champdeniers a été mis à jour le 2026-04-16 par CC Val de Gâtine