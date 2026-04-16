Cinéma Rural Champdeniers
Cinéma Rural Champdeniers jeudi 7 mai 2026.
Champdeniers
Cinéma Rural
Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Séance cinéma documentaire tout public d’Edouard Bergeron organisée par le CSC les Unis vers en Val de Gâtine à 20h30. .
Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27
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English : Cinéma Rural
L’événement Cinéma Rural Champdeniers a été mis à jour le 2026-04-16 par CC Val de Gâtine
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