Cinéma soirée horreur Place José Bès Casteljaloux

Cinéma soirée horreur

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Scream 7

Suivi d’un quiz autour du film. .

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr

English : Cinéma soirée horreur

