Cinéma soirée horreur Place José Bès Casteljaloux

Cinéma soirée horreur

Cinéma soirée horreur Place José Bès Casteljaloux samedi 21 mars 2026.

Cinéma soirée horreur

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

Scream 7
Suivi d’un quiz autour du film.   .

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30  cine2000.lodyssee@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma soirée horreur

L’événement Cinéma soirée horreur Casteljaloux a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne