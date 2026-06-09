Cinéma sous les étoiles Bergers LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Cinéma sous les étoiles Bergers

LUZ-SAINT-SAUVEUR Au verger du parc Claude Massoure Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Vivez une soirée cinéma exceptionnelle sous les étoiles !

Projection sous les étoiles du film Bergers de Sophie Deraspe en partenariat avec le Parc national des Pyrénées et en présence des gardes moniteurs dans le cadre du programme de sensibilisation au pastoralisme du Parc national des Pyrénées.

Dans ce film, Mathyas quitte brusquement Montréal et sa carrière dans la publicité pour devenir berger en Provence. À la recherche d’une vie plus simple, il découvre la dure réalité du métier et un quotidien exigeant.

Sa rencontre avec Élise, elle aussi en quête de renouveau, marque le début d’une aventure humaine hors du commun ensemble, ils prennent la tête d’un troupeau de 800 moutons pour une grande transhumance à travers les montagnes.

Au fil du voyage, entre épreuves, nature et solidarité, ils apprennent à se reconstruire et à inventer une nouvelle façon de vivre.

> Offert par la Maison du Parc national et de la vallée.

> Tout public.

> En cas de pluie, repli en salle de cinéma à la Maison du Parc national et de la Vallée. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Au verger du parc Claude Massoure Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

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English :

Experience an exceptional evening of cinema under the stars!

Screening under the stars of the film Bergers by Sophie Deraspe, in partnership with the Pyrenees National Park and in the presence of the park rangers, as part of the Pyrenees National Park’s pastoralism awareness program.

In this film, Mathyas suddenly leaves Montreal and his career in advertising to become a shepherd in Provence. In search of a simpler life, he discovers the harsh reality of the profession and a demanding daily routine.

His meeting with Élise, also in search of renewal, marks the beginning of an extraordinary human adventure: together, they take charge of a flock of 800 sheep on a great transhumance through the mountains.

Along the way, between hardship, nature and solidarity, they learn to rebuild their lives and invent a new way of living.

L’événement Cinéma sous les étoiles Bergers Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65