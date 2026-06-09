Cinéma sous les étoiles Des Minions et des monstres LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur jeudi 6 août 2026.

Luz-Saint-Sauveur

Cinéma sous les étoiles Des Minions et des monstres

LUZ-SAINT-SAUVEUR Au verger du parc Claude Massoure Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:45:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Découvrez le cinéma sous les étoiles des Pyrénées.

La Maison vous invite au verger de Luz-Saint-Sauveur pour découvrir le film Des Minions et des Montres sous le ciel étoilé de la vallée.

Partagez un moment en famille autour du troisième volet des adorables créatures jaunes, dans une ambiance estivale et conviviale. Apportez vos pop-corn, vos plaids et profitez pleinement de cette expérience de cinéma en plein air.

> Tarifs 7€ Adulte, 6€ étudiant et -18 ans, 5€ enfant -14 ans, 5,80€ abonnés.

> Tout public.

> En cas de pluie, repli en salle de cinéma à la Maison du Parc national et de la Vallée. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Au verger du parc Claude Massoure Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

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English :

Discover cinema under the stars in the Pyrenees.

La Maison invites you to the orchard at Luz-Saint-Sauveur to discover the film Des Minions et des Montres under the valley’s starry sky.

Share a family moment around the third installment of the adorable yellow creatures, in a friendly summer atmosphere. Bring your popcorn, your plaids and enjoy this open-air cinema experience.

L’événement Cinéma sous les étoiles Des Minions et des monstres Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65