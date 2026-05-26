Cinéma The World of Love Bischwiller
Cinéma The World of Love Bischwiller mardi 9 juin 2026.
Bischwiller
Cinéma The World of Love
31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-09 20:00:00
fin : 2026-06-09 22:00:00
Date(s) :
2026-06-09
Joo-in est une lycéenne espiègle et appréciée de tous. Un jour, un camarade de classe lance une pétition que tous les élèves signent, sauf elle. Son monde, en apparence paisible et insouciant, dissimule un passé douloureux auquel Joo-in est alors contrainte de faire face. Mais loin de se laisser enfermer, elle choisit d’avancer et de se réinventer. .
31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
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English :
L’événement Cinéma The World of Love Bischwiller a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison de la Culture de Bischwiller
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