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Cinéma The World of Love Bischwiller

Cinéma The World of Love Bischwiller mardi 9 juin 2026.

Adresse : 31 rue de Vire

Ville : 67240 Bischwiller

Département : Bas-Rhin

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Bischwiller

Cinéma The World of Love

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-09 20:00:00
fin : 2026-06-09 22:00:00

Date(s) :
2026-06-09

Joo-in est une lycéenne espiègle et appréciée de tous. Un jour, un camarade de classe lance une pétition que tous les élèves signent, sauf elle. Son monde, en apparence paisible et insouciant, dissimule un passé douloureux auquel Joo-in est alors contrainte de faire face. Mais loin de se laisser enfermer, elle choisit d’avancer et de se réinventer.   .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00  billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

L’événement Cinéma The World of Love Bischwiller a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison de la Culture de Bischwiller

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