Cinéma Un p’tit truc en plus Espace culturel Armorica Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

Cinéma Un p’tit truc en plus

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 20:30:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Une comédie drôle, touchante et pleine d’humanité qui a conquis le public !

Pour échapper à la police, Paulo et son père en cavale trouvent refuge dans une colonie de vacances accueillant de jeunes adultes en situation de handicap. Pour passer inaperçus, ils se font passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Mais leur supercherie va les entraîner dans une aventure aussi improbable qu’émouvante.

Entre quiproquos, éclats de rire et belles rencontres, Un p’tit truc en plus nous offre un regard tendre sur la différence et célèbre avec humour les valeurs de solidarité, d’amitié et de partage.

Un film généreux et feel-good qui promet un beau moment de cinéma à vivre en famille ou entre amis. .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

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English :

L’événement Cinéma Un p’tit truc en plus Plouguerneau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT PAYS DES ABERS