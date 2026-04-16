Béziers

CINÉMAM LE TABLEAU

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Dans un tableau inachevé, Toupins, Pafinis et Reufs s’affrontent autour du pouvoir et de la différence.

Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante un peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé son œuvre inachevée. Dans ce tableau vivent trois types de personnages les Toupins, entièrement peints ; les Pafinis, auxquels il manque quelques couleurs ; et les Reufs, simples esquisses. Se jugeant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs.

Un film de Jean-François Laguionie. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : CINÉMAM LE TABLEAU

In an unfinished tableau, Toupins, Pafinis and Reufs clash over power and difference.

L’événement CINÉMAM LE TABLEAU Béziers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34