CINÉMAM LE TABLEAU Béziers
CINÉMAM LE TABLEAU Béziers dimanche 31 mai 2026.
Béziers
CINÉMAM LE TABLEAU
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Dans un tableau inachevé, Toupins, Pafinis et Reufs s’affrontent autour du pouvoir et de la différence.
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante un peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé son œuvre inachevée. Dans ce tableau vivent trois types de personnages les Toupins, entièrement peints ; les Pafinis, auxquels il manque quelques couleurs ; et les Reufs, simples esquisses. Se jugeant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs.
Un film de Jean-François Laguionie. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : CINÉMAM LE TABLEAU
In an unfinished tableau, Toupins, Pafinis and Reufs clash over power and difference.
L’événement CINÉMAM LE TABLEAU Béziers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34
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