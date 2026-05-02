CINÉMAM OPÉRA TANNHAÜSER Béziers samedi 20 juin 2026.

CINÉMAM OPÉRA TANNHAÜSER

Partagé entre amour sacré et passion charnelle, Tannhäuser hésite entre Élisabeth et Vénus. Opéra de Richard Wagner en 3 actes, créé en 1845.
Redécouvrez Tannhäuser sur les planches du Théâtre La Fenice à Venise. Inspiré du Minnesänger du XIIIe siècle et de la légende du Wartbourg, Wagner y oppose amour spirituel et charnel à travers Élisabeth et Vénus, révolutionnant l’opéra.
Création Richard Wagner (1845)
Avec Paul McNamara (rôle-titre), Pavlo Balakin, Stefan Vinke…   .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Torn between sacred love and carnal passion, Tannhäuser hesitates between Elisabeth and Venus. Richard Wagner’s opera in 3 acts, first performed in 1845.

L’événement CINÉMAM OPÉRA TANNHAÜSER Béziers a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 ADT34

