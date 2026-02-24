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CinéMathes The Giaccomo Espace Multi-Loisirs Les Mathes

CinéMathes The Giaccomo Espace Multi-Loisirs Les Mathes jeudi 16 juillet 2026.

Lieu
Espace Multi-Loisirs
Adresse
Avenue Pierre Sibard
Ville
17570 Les Mathes
Département
Charente-Maritime
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
20:45:00
Tarif

Les Mathes

CinéMathes The Giaccomo

Espace Multi-Loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:45:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

1h 34min | Comédie
Tout public
  .

Espace Multi-Loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72 

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English :

1h 34min | Comedy
All audiences

L’événement CinéMathes The Giaccomo Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-26 par Mairie Les Mathes La Palmyre

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