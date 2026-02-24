Parcours de billes sur la plage Plage de La Palmyre Les Mathes mardi 11 août 2026.

Les Mathes

Parcours de billes sur la plage

Plage de La Palmyre La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Le plus grand terrain de jeu pour vos billes !

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Plage de La Palmyre La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

The biggest playground for your marbles!

L’événement Parcours de billes sur la plage Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie Les Mathes La Palmyre