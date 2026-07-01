Cinémobile Juillet 2026 Illiers-Combray
vendredi 17 juillet 2026 · Illiers-Combray
Informations pratiques
Illiers-Combray
Cinémobile Juillet 2026
Parking des Gloriettes Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : 4.7 – 4.7 – EUR
4.7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le Cinémobile s’installe à Illiers-Combray le vendredi 17 juillet à partir de 14h00.
Au programme du 17juillet:
14:00- La Vie de Château de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’limi Animation
15:00 Les toutes petites créatures 2 de Lucy Izzard Animation
16:00 C’est quoi l’Amour de Fabien Gorgeart Fiction
18:15 Des Minions et des monstres de Pierre Coffin Animation
20:45 Pour le Plaisir de Reem Kherici Fiction 4.7 .
Parking des Gloriettes Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
The Cin%E9mobile will be in Illiers-Combray on Friday, July 17, starting at 2:00 p.m.
L’événement Cinémobile Juillet 2026 Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-07-12 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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