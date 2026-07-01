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Cinémobile Juillet 2026 Illiers-Combray

vendredi 17 juillet 2026 · Illiers-Combray

Cinémobile Juillet 2026 Illiers-Combray

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Parking des Gloriettes
Ville
28120 Illiers-Combray
Département
Eure-et-Loir
Tarif
4.7 4.7 4.7 Tarif enfant

Illiers-Combray

Cinémobile Juillet 2026

Parking des Gloriettes Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : 4.7 – 4.7 – EUR
4.7
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Le Cinémobile s’installe à Illiers-Combray le vendredi 17 juillet à partir de 14h00.
Au programme du 17juillet:

14:00- La Vie de Château de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’limi Animation

15:00 Les toutes petites créatures 2 de Lucy Izzard Animation

16:00 C’est quoi l’Amour de Fabien Gorgeart Fiction

18:15 Des Minions et des monstres de Pierre Coffin Animation

20:45 Pour le Plaisir de Reem Kherici Fiction 4.7  .

Parking des Gloriettes Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

The Cin%E9mobile will be in Illiers-Combray on Friday, July 17, starting at 2:00 p.m.

L’événement Cinémobile Juillet 2026 Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-07-12 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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