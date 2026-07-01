Représentation en plair-air RUY BLAS de Victor Hugo Illiers-Combray
samedi 18 juillet 2026 · Illiers-Combray
Informations pratiques
Illiers-Combray
Représentation en plair-air RUY BLAS de Victor Hugo
19 Rue de Chartres Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Représentation en plein air RUY BLAS de Victor Hugo
Venez assister à une représentation en plein air de Ruy Blas, le chef-d’oeuvre de Victor Hugo, dans une mise en scène de Michel-Olivier Dury et sous la direction artistique de M.-M. Lozac’h.
Sous le ciel d’été, laissez-vous emporter par l’une des plus belles œuvres du théâtre français, où se mêlent passion, amour, intrigue et destin. Le décor naturel du Domaine de la Citadelle offrira à cette représentation une dimension unique, faisant de cette soirée une véritable expérience culturelle.
Une création exceptionnelle pour un lieu exceptionnel. .
19 Rue de Chartres Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Outdoor Performance: *Ruy Blas* by Victor Hugo
L’événement Représentation en plair-air RUY BLAS de Victor Hugo Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-07-03 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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