Informations pratiques

Illiers-Combray

Représentation en plair-air RUY BLAS de Victor Hugo

19 Rue de Chartres Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Représentation en plein air RUY BLAS de Victor Hugo

Venez assister à une représentation en plein air de Ruy Blas, le chef-d’oeuvre de Victor Hugo, dans une mise en scène de Michel-Olivier Dury et sous la direction artistique de M.-M. Lozac’h.

Sous le ciel d’été, laissez-vous emporter par l’une des plus belles œuvres du théâtre français, où se mêlent passion, amour, intrigue et destin. Le décor naturel du Domaine de la Citadelle offrira à cette représentation une dimension unique, faisant de cette soirée une véritable expérience culturelle.

Une création exceptionnelle pour un lieu exceptionnel. .

19 Rue de Chartres Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Outdoor Performance: *Ruy Blas* by Victor Hugo

L’événement Représentation en plair-air RUY BLAS de Victor Hugo Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-07-03 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE