Cinémobile Saint-Benoît-du-Sault
mardi 1 septembre 2026 · Saint-Benoît-du-Sault
Informations pratiques
Saint-Benoît-du-Sault
Cinémobile
Place du Champ de Foire Saint-Benoît-du-Sault Indre
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-01 15:30:00
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-09-01
Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, sillonne la région Centre-Val de Loire et permet au public rural de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des animations.Familles
Le Cinémobile propose chaque mois une programmation diversifiée pour tous publics pour que cinéma rime avec culture, loisirs et convivialité ! Présent à Saint Benoit du Sault, vous pourrez découvrir plusieurs films. Programme à télécharger à droite. 7.5 .
Place du Champ de Foire Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08
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English :
The Cinémobile, a unique travelling cinema in France, travels throughout the Centre-Val de Loire region and allows the rural public to benefit from access to the cinema through a program of current events and activities.
L’événement Cinémobile Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-08-21 par Destination Brenne
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