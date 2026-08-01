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AGENDA · Valençay

Cinémobile Valençay

vendredi 28 août 2026 · Valençay

Cinémobile Valençay

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
Place du Champ de Foire
Ville
36600 Valençay
Département
Indre
Tarif
4.7 4.7 4.7 Tarif enfant

Valençay

Cinémobile

Place du Champ de Foire Valençay Indre

Tarif : 4.7 – 4.7 – EUR
4.7
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Cinémobile à Valençay.
Au programme
14h Des minions et des monstres
15h45 Spider-Man Brand New Day
18h30 De la comédie française
20h30 Les caprices de l’enfant roi 4.7  .

Place du Champ de Foire Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08  infos@ciclic.fr

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English :

Cinémobile in Valençay.

L’événement Cinémobile Valençay a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Pays de Valençay

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