AGENDA · Valençay
Cinémobile Valençay
vendredi 28 août 2026 · Valençay
Informations pratiques
Valençay
Cinémobile
Place du Champ de Foire Valençay Indre
Tarif : 4.7 – 4.7 – EUR
4.7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Cinémobile à Valençay.
Au programme
14h Des minions et des monstres
15h45 Spider-Man Brand New Day
18h30 De la comédie française
20h30 Les caprices de l’enfant roi 4.7 .
Place du Champ de Foire Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08 infos@ciclic.fr
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English :
Cinémobile in Valençay.
L’événement Cinémobile Valençay a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Pays de Valençay
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