Informations pratiques

Valençay

Cinémobile

Place du Champ de Foire Valençay Indre

Tarif : 4.7 – 4.7 – EUR

4.7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Cinémobile à Valençay.

Au programme

14h Des minions et des monstres

15h45 Spider-Man Brand New Day

18h30 De la comédie française

20h30 Les caprices de l’enfant roi 4.7 .

Place du Champ de Foire Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08 infos@ciclic.fr

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English :

Cinémobile in Valençay.

L’événement Cinémobile Valençay a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Pays de Valençay