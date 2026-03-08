Journée européennes du patrimoine Valençay

Journée européennes du patrimoine

2 rue de Blois Valençay Indre

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

2026-09-19

Le Château de Valençay ouvre ses portes tout le week-end des Journées européennes du patrimoine (JEP) avec des animations proposées le samedi et le dimanche pour toute la famille.

Thème des journées du patrimoine 2026 Le patrimoine en péril raviver, résister, réinventer.

De nombreuses animations pour tous samedi et dimanche et concert Chopin. .

2 rue de Blois Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 15 69 accueil@chateau-valencay.fr

English :

The Château de Valençay opens its doors for the entire weekend of the European Heritage Days (JEP), with activities for the whole family on Saturday and Sunday.

