Valençay

Fête de la musique

Place de la Halle Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

À l’occasion de la Fête de la musique de Valençay, rendez-vous place de la Halle au Blé pour une soirée musicale conviviale et festive.

En première partie, la Joyeuse Valencéenne proposera un récital. La soirée se poursuivra ensuite par le concert Plumm et chansons avec Yacine Malek. .

Place de la Halle Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 32 32

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English :

For Valençay?s Fête de la Musique, join us at Place de la Halle au Blé for a convivial and festive musical evening.

L’événement Fête de la musique Valençay a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Pays de Valençay