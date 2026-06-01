Fête de la musique Valençay
Fête de la musique Valençay vendredi 19 juin 2026.
Valençay
Fête de la musique
Place de la Halle Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
À l’occasion de la Fête de la musique de Valençay, rendez-vous place de la Halle au Blé pour une soirée musicale conviviale et festive.
En première partie, la Joyeuse Valencéenne proposera un récital. La soirée se poursuivra ensuite par le concert Plumm et chansons avec Yacine Malek. .
Place de la Halle Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 32 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For Valençay?s Fête de la Musique, join us at Place de la Halle au Blé for a convivial and festive musical evening.
L’événement Fête de la musique Valençay a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Pays de Valençay
À voir aussi à Valençay (Indre)
- Concert électro Revoluktion One Valençay 13 juin 2026
- Grand bal esprit Bridgerton Valençay 20 juin 2026
- Soirée astronomique Derrière la médiathèque Valencay 27 juin 2026
- Salon du livre Estiv’halle Halle au Blé Valençay 28 juin 2026
- Marché des producteurs locaux Valençay 11 juillet 2026