Informations pratiques

Valençay

Lecture au marché

Place de la Halle Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28 10:30:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Lecture au marché.

La médiathèque de Valençay vous invite hors les murs pour une lecture au marché, rendez-vous à 10h30 sur la place de la halle ! .

Place de la Halle Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

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English :

Reading at the market.

L’événement Lecture au marché Valençay a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pays de Valençay