AGENDA · Valençay
Lecture au marché Valençay
mardi 28 juillet 2026 · Valençay
Informations pratiques
Valençay
Lecture au marché
Place de la Halle Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-07-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Lecture au marché.
La médiathèque de Valençay vous invite hors les murs pour une lecture au marché, rendez-vous à 10h30 sur la place de la halle ! .
Place de la Halle Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr
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English :
Reading at the market.
L’événement Lecture au marché Valençay a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pays de Valençay
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