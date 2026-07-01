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AGENDA · Valençay

Contes animés À la cour du Prince Valençay

mardi 21 juillet 2026 · Valençay

Contes animés À la cour du Prince Valençay

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Rue Talleyrand
Ville
36600 Valençay
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Valençay

Contes animés À la cour du Prince

Rue Talleyrand Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

La médiathèque vous invite hors les murs.
Venez découvrir les contes animés À la cour du Prince , à partir de 3 ans.   .

Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38  mediatheque@mairie-valencay.fr

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English :

The media center invites you to explore beyond its walls.

L’événement Contes animés À la cour du Prince Valençay a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pays de Valençay

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