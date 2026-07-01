Informations pratiques

Valençay

Contes animés À la cour du Prince

Rue Talleyrand Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

La médiathèque vous invite hors les murs.

Venez découvrir les contes animés À la cour du Prince , à partir de 3 ans. .

Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The media center invites you to explore beyond its walls.

L’événement Contes animés À la cour du Prince Valençay a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pays de Valençay