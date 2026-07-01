AGENDA · Valençay
Contes animés À la cour du Prince Valençay
mardi 21 juillet 2026 · Valençay
Informations pratiques
Valençay
Contes animés À la cour du Prince
Rue Talleyrand Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
La médiathèque vous invite hors les murs.
Venez découvrir les contes animés À la cour du Prince , à partir de 3 ans. .
Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr
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English :
The media center invites you to explore beyond its walls.
L’événement Contes animés À la cour du Prince Valençay a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pays de Valençay
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