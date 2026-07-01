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Spectacle Les Musiciens de la Brenne Valençay

vendredi 17 juillet 2026 · Valençay

Spectacle Les Musiciens de la Brenne Valençay

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
Place de la Halle
Ville
36600 Valençay
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Valençay

Spectacle Les Musiciens de la Brenne

Place de la Halle Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 15:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Venez en famille écouter les contes Kamishibaï en musique avec Kevin Nappey
Adaptation du célèbre conte des frères Grimm, dans le contexte du Berry du 19ème siècle. À partir de 6 ans   .

Place de la Halle Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 

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English :

Bring the whole family to %E9listen to Kamishiba%EF stories set to music with Kevin Nappey

L’événement Spectacle Les Musiciens de la Brenne Valençay a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pays de Valençay

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