Informations pratiques

Valençay

Spectacle Les Musiciens de la Brenne

Place de la Halle Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 15:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Venez en famille écouter les contes Kamishibaï en musique avec Kevin Nappey

Adaptation du célèbre conte des frères Grimm, dans le contexte du Berry du 19ème siècle. À partir de 6 ans .

Place de la Halle Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38

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English :

Bring the whole family to %E9listen to Kamishiba%EF stories set to music with Kevin Nappey

L’événement Spectacle Les Musiciens de la Brenne Valençay a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pays de Valençay