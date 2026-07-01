Spectacle Les Musiciens de la Brenne Valençay
vendredi 17 juillet 2026 · Valençay
Informations pratiques
Valençay
Spectacle Les Musiciens de la Brenne
Place de la Halle Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 15:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Venez en famille écouter les contes Kamishibaï en musique avec Kevin Nappey
Adaptation du célèbre conte des frères Grimm, dans le contexte du Berry du 19ème siècle. À partir de 6 ans .
Place de la Halle Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bring the whole family to %E9listen to Kamishiba%EF stories set to music with Kevin Nappey
L’événement Spectacle Les Musiciens de la Brenne Valençay a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pays de Valençay
À voir aussi à Valençay (Indre)
- Apéro Accueil Valençay 16 juillet 2026
- Concert Baroque Valençay 19 juillet 2026
- Contes animés À la cour du Prince Valençay 21 juillet 2026
- Spectacle Le Chat Botté Valençay 23 juillet 2026
- Lecture au marché Valençay 28 juillet 2026