Informations pratiques

Valençay

Apéro Accueil

2 Avenue de la Résistance Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-27

Toutes les occasions sont bonnes pour prendre l’apéro.

Il y a autant de façons de faire un apéro que de régions en France ! En Valençay Berry Val de Loire, la variété de nos produits locaux sont autant d’occasion de faire un apéro réussi…. Ce moment chaleureux est l’occasion idéale pour rencontrer l’équipe de l’Office de Tourisme et vous donner un aperçu des activités incontournables de la Destination, entre nature, patrimoine et gastronomie. Alors rendez-vous pris pour nos “apéros accueil” ! Une expérience unique à vivre, en amoureux, en famille ou entre amis. .

2 Avenue de la Résistance Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 67 87

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English :

Any occasion is good for an aperitif.

L’événement Apéro Accueil Valençay a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Pays de Valençay