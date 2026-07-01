Concert Baroque Valençay
dimanche 19 juillet 2026 · Valençay
Informations pratiques
Valençay
Concert Baroque
2 Rue de Blois Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Pour la deuxième année consécutive, un ensemble baroque prend résidence quelques jours au château de Valençay pour proposer un programme varié, alternant pièces instrumentales, solos de clavecins et airs d’opéra.
Les musiciens se sont réunis pour l’occasion autour du fondamental quatuor à cordes auquel le clavecin apporte sa richesse harmonique et créatrice, enrobés par le timbre chaleureux d’une voix de baryton.
Dans l’orangerie du château de Valençay, ils vous invitent à traverser deux siècles de composition musicale européenne de 1540 à 1750, de l’Italie à l’Angleterre, en passant par la France et l’Allemagne.
Vous connaissez certainement Purcell, Haendel et Lully, mais avez-vous déjà entendu des airs de Marini, Biber ou Arcadelt ? .
2 Rue de Blois Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 10 66
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English :
For the second consecutive year, a Baroque ensemble will be in residence for a few days at the Château de Valen%E7ay to present a varied program, alternating between instrumental pieces, harpsichord solos, and opera arias.
L’événement Concert Baroque Valençay a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Pays de Valençay
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