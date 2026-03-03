Spectacle Le Chat Botté Valençay

Spectacle Le Chat Botté

2 rue de Blois Valençay Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 22:00:00

fin : 2026-07-22 23:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12

Le Chat Botté au château de Valençay est un spectacle nocturne pour tout public présenté par CAPVAL depuis 1966 en Pays de Valençay. C’est une adaptation du célèbre conte de Perrault, racontant l’histoire d’un chat rusé qui aide son maître, le fils d’un meunier, à s’élever socialement. Grâce à son intelligence et ses astuces, le chat parvient à tromper un ogre et à faire croire au roi que son maître est le riche Marquis de Carabas . Le château de Valençay, avec son cadre majestueux, sert de toile de fond à ce conte enchanteur, mêlant aventure, ruse et magie. Le spectacle propose une expérience immersive à travers des décors historiques et une mise en scène féérique. Mise en scène, costumes et illustration musicale Jean-Claude Baudoin avec les habitants de Valençay et de la région. 20 .

2 rue de Blois Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 7 66 82 87 87 contact@spectacle-valencay.fr

English :

Le Chat Botté, le Grand Spectacle noctune au Château de Valençay produced, directed and presented by CAPVAL Culture et Animation.

