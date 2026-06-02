Salon du livre Estiv’halle Halle au Blé Valençay

Venez à la rencontre des auteurs, il y en aura pour tous les goûts : roman, thriller, histoire, jeunesse, BD, nouvelles, poésie, biographie…

Avec la présence de Philippe Larbier ‘Les Petits Mythos’ et Jas ‘Néris le hérisson’

À 14h30, atelier d’écriture avec l’autrice Maud Brunaud, réservation conseillée par mail : mediatheque@mairie-valencay.fr

Organisé par l’association VAL, Valençay Arts et Lettres