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Salon du livre Estiv’halle Halle au Blé Valençay

Salon du livre Estiv’halle Halle au Blé Valençay

Salon du livre Estiv’halle Halle au Blé Valençay dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Halle au Blé

Adresse : Place de la halle

Ville : 36600 Valençay

Département : Indre

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00

Heure de fin : 18:00

Venez à la rencontre des auteurs, il y en aura pour tous les goûts : roman, thriller, histoire, jeunesse, BD, nouvelles, poésie, biographie…
Avec la présence de Philippe Larbier ‘Les Petits Mythos’ et Jas ‘Néris le hérisson’
À 14h30, atelier d’écriture avec l’autrice Maud Brunaud, réservation conseillée par mail : mediatheque@mairie-valencay.fr
Organisé par l’association VAL, Valençay Arts et Lettres

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