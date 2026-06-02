Salon du livre Estiv’halle Halle au Blé Valençay
Salon du livre Estiv’halle Halle au Blé Valençay dimanche 28 juin 2026.
Venez à la rencontre des auteurs, il y en aura pour tous les goûts : roman, thriller, histoire, jeunesse, BD, nouvelles, poésie, biographie…
Avec la présence de Philippe Larbier ‘Les Petits Mythos’ et Jas ‘Néris le hérisson’
À 14h30, atelier d’écriture avec l’autrice Maud Brunaud, réservation conseillée par mail : mediatheque@mairie-valencay.fr
Organisé par l’association VAL, Valençay Arts et Lettres
À voir aussi à Valençay (Indre)
- Rendez-vous aux Jardins Valençay 6 juin 2026
- Visites thématiques du parc, Château de Valençay, Valençay 6 juin 2026
- Rendez-vous aux Jardins 2026 – Programme Complet au château de Valençay, Château de Valençay, Valençay 6 juin 2026
- Concert de Svetlana Smolina, Château de Valençay, Valençay 6 juin 2026
- Concert de piano Svetlana Smolina Valençay 7 juin 2026